شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية شعرية ناجحة في نادي المدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” نظم نادي المدام الثقافي السبت الماضي أمسية شعرية عبر تطبيق زوم تحت عنوان: «الشعر الشعبي مفتاح الحياة» برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات وبرنامج «شكراً لعطائك»؛ وذلك مواصلة للبرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية في النادي. وشارك في الأمسية كوكبة من الشعراء والشاعرات أبرزهن الشاعرة الهنوف محمد والشاعرة علياء جوهر والشاعرة حمدة المر، وحظيت الأمسية الشعرية الترفيهية بمتابعة وتجاوب أبناء النادي من لاعبين وإداريين وجماهير انضموا إلى منصة زووم الخاصة بنادي المدام، والذي يولي الأنشطة الثقافية والمجتمعية اهتماماً كبيراً لا يقل عن اهتمامه بالأنشطة الرياضية، وقدم النادي شهادات شكر وتقدير إلى جميع المشاركين في الأمسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمسية شعرية ناجحة في نادي المدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.