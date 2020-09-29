علي سالمين وعلي صالح يعودان إلى تدريبات الوصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

يواصل فريق الوصل التدريبات اليومية، استعداداً لبداية الموسم الكروي الجديد 2020-2021 وذلك من خلال تأدية الحصص التدريبية بملعبه في زعبيل تحت قيادة المدير الفني الروماني ريجيكامب.

وشهدت التدريبات الأخيرة مشاركة الثنائي العائد من الإصابة علي سالمين وعلي صالح، ليكتمل عقد الفريق «الأصفر» قبل بداية صافرة الموسم المقبل.

ويتوقع أن يخوض الوصل نهاية الأسبوع الحالي «بروفة» ودية أخيرة أمام اتحاد كلباء، من أجل تجهيز عناصر تشكيلته التي سيعول عليها في المباريات الرسمية.

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وكانت المباراة الودية الأخيرة أمام الجزيرة والتي خسرها «الفهود» بهدف دون مقابل، أسهمت في كشف العديد من الجوانب للجهاز الفني، سواء على المستوى الهجومي، أو بما يتعلق بالشق الدفاعي.

وحرص المدرب على تقليص عدد التغييرات التي كان يعتمدها في المباريات السابقة، خاصة مع اقتراب موعد الموسم، ودخول المنافسات الرسمية، حيث يأمل «الفهود» أن يكون الموسم الجديد أكثر تميزاً ونجاحاً قياساً إلى التعاقدات التي قامت بها إدارة النادي.

ونجح الوصل في التعاقد مع السداسي المكون من محمد العكبري «النصر»، وحسن إبراهيم ومحمد سبيل «شباب الأهلي»، كما نجح النادي في حسم ملف الأجانب بضم الأرجنتيني أوروز والبرازيليين نيريس وجواو الذي حل قبل أيام بدلاً من مواطنه ويلتون سواريز الذي عاد إلى صفوف الشارقة، وشارك مع الشارقة في الجولات الأخيرة من دور المجموعات.

وينتظر مسؤولو الوصل تحديد الموعد الرسمي لبداية الموسم الجديد، حيث سيكون لدى الجهاز الفني برنامج إعداد خاص يتماشى مع أهمية تجهيز الفريق ووضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيخوض بها المباراة.

ووضح من خلال العناصر التي زج بها المدرب في المباريات الودية حتى الآن، الاعتماد على طريقة 4-2-3-1، علماً بأن تواجد سالمين وعلي صالح في التدريبات الأخيرة، سيعزز من الخيارات التي يعول عليها المدرب الروماني ريجيكامب.