ودية أخيرة للوحدة مع الجزيرة في دبي

يلتقي فريق الوحدة، نظيره الجزيرة في مباراة ودية، الجمعة المقبل، على استاد شباب الأهلي، وهي التجربة الأخيرة للعنابي بمعسكره الداخلي بدبي، والذي يختتم بنهاية اللقاء، وهي تجربة قوية يعول عليها الجهاز الفني بقيادة الصربي فوك رازوفيتش.

يواصل العنابي تدريباته اليومية على ملاعب نادي النصر بدبي، ضمن معسكره الإعدادي للموسم الجديد، والذي من المتوقع أن ينطلق في نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر، وتعد ودية الجزيرة، هي الخامسة التي سيخوضها الوحدة ضمن تحضيراته، وذلك بعدما خاض أربع وديات منها مباراتان في الدورة الودية لأندية أبوظبي، واثنتان خلال معسكر دبي أمام الحمرية وعجمان.خسر الوحدة في المباراة الأولى أمام الظفرة بهدفين نظيفين، وأمام العين برباعية مقابل هدف، وحقق أول فوز له أمام الحمرية بهدف نظيف، كما خسر أمام عجمان 2/3.