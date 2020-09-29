شعلة أولمبياد طوكيو تبدأ جولتها 25 مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستعود الشعلة الأولمبية إلى جولتها التقليدية في اليابان بدءاً من 25 مارس/ آذار المقبل، بعدما تم تعليقها إثر تأجيل الألعاب حتى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن المنظمون، أمس الاثنين.

ووصلت الشعلة إلى اليابان التي تستضيف الألعاب للمرة الثانية بعد 1964، في مارس/ آذار الماضي بعد إيقادها في اليونان، وكان من المتوقع أن تبدأ جولتها، لكن المنظمين اتخذوا في 24 مارس/ آذار قراراً تاريخياً قضى بتأجيل الألعاب حتى الصيف المقبل بسبب جائحة كورونا، وتُعرض الشعلة راهناً في طوكيو.

ويبدأ تتابع الشعلة في 25 مارس 2021 في منطقة فوكوشيما التي ضربتها كارثة نووية بعد زلزال أرضي وتسونامي في 2011.

ومن المتوقع أن تجول الشعلة في 47 محافظة يابانية، تحت شعار «الأمل ينير طريقنا»، ويهدف إلى تسليط الأضواء على إعادة البناء في المناطق المدمَّرة في 2011. وقال المنظمون في بيان: «في أعقاب جائحة كوفيد-19، سوف يرمز أيضاً إلى الضوء في نهاية النفق المظلم، بارقة أمل للعالم مع الاقتراب من طوكيو2020، وهو أيضاً رمز للصمود، الوحدة وتضامن الإنسانية».