الشامسي يتساءل: ما مصير تصفيات كأس رئيس الدولة؟

يخوض فريق الحمرية تجربة ودية أمام الشارقة يوم الخميس المقبل على ملعب الملك بالحزانة، وهي تجربة مفيدة لفريق المدرب غازي الغرايري الذي ينتظر أن يدفع بالثلاثي ماهر جاسم وتافازوا ووليد أحمد العائدين من الإصابة، فيما يغيب الثنائي علي درويش وعلي البلوشي اللذان يحتاجان إلى فترة طويلة للعودة وقد يغيبان حتى نهاية الدور الأول.

وقال جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية: إن الفريق مستمر في العمل والتحضير للموسم الجديد، وأضاف: «كنا نأمل خوض مباريات رسمية، وكان من المفترض أن تنطلق تصفيات كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري لكن تجاوزنا الموعد المحدد والاتحاد لم يخاطبنا ولم يحدد موعداً جديداً ولا نعلم هل ستقام التصفيات أم لا؟ وهل سيتم تغيير نظامها لتلعب بنظام خروج المغلوب، أم ستُرّحل؟.. عموماً هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة وآمل أن يجيب عنها مسؤولو الاتحاد، وأيضاً لا نعلم إن كان الدوري سينطلق في موعده أم لا؟».

وأضاف: «أعتقد أن الاتحاد مطالب بتوضيح الصورة، ليست لدينا مشكلة في التأجيل، ولكن على الاتحاد أن يخطرنا قبل وقت كاف لأننا كنا نعوّل على مباريات الكأس لكونها مباريات رسمية وكانت ستعد الفريق بأفضل صورة، ولاشك أن هناك فرقاً كبيراً بين المباريات الرسمية والودية».

وعن مستوى الفريق ومدى جاهزيته للمنافسة على الصعود، قال: «أعتقد أن الفريق ما زال بحاجة إلى المزيد من العمل، أرى أنه لم يصل إلى المستوى المرضي حتى الآن، لكن هناك ظروفاً مر بها بالتأكيد أثرت، هناك خمسة لاعبين تعرضوا للإصابة وغابوا عن القائمة وهم وليد أحمد وتافازوا وماهر جاسم إلى جانب علي درويش وعلي البلوشي، والأخيران قد يغيبان لفترة طويلة، وليس من السهل على الفريق أن يغيب عنه خمسة لاعبين، ولا ننسى أن البرازيلي ايلتون التحق بالفريق متأخراً ولم يشارك في المباريات الودية الأولى، لكن مع عودة الغائبين نتوقع أن يقدم الفريق الأفضل».