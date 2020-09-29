شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعير كاريوس مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، انتقال حارسه البديل الألماني لوريس كاريوس إلى أونيون برلين الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2021.
وحمل كاريوس (27 عاماً) ألوان ليفربول في 49 مباراة في مختلف المسابقات، بعد انتقاله من ماينتس في صيف 2016.
وهذه المرة الثانية التي يعير فيها ليفربول كاريوس، بعد انتقاله بين 2018 و2020 إلى صفوف بشيكتاش التركي.
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