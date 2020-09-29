كروس يغيب عن الريال أسبوعين للإصابة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعاني الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، إصابة في العضلات العليا لفخذه اليسرى، بحسب ما أشار النادي الملكي، الاثنين.

ولم يوضح النادي مدة غياب بطل العالم السابق عن الملاعب، لكن تقارير إسبانية أشارت إلى غيابه نحو أسبوعين.

وقد يغيب كروس (30 عاماً) عن مباراتين في الليجا المحلية ضد ريال بلد الوليد، الأربعاء، وليفانتي، الأحد، إضافة إلى لقاءات منتخب بلاده الدولية.

وتلعب ألمانيا على أرض تركيا ودياً في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل توجهها إلى أوكرانيا في العاشر منه، ثم استقبال سويسرا في 13 ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وكان لاعب الوسط طلب، الأحد، الخروج قبل الاستراحة من المواجهة التي تغلب فيها بصعوبة على ريال بيتيس 3-2 في الدوري الإسباني، علماً بأنه سقط في المباراة الأولى بفخ التعادل السلبي على أرض ريال سوسييداد.