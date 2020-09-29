نزالات حماسية في الفعالية الأولى من العودة إلى جزيرة النزال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت جزيرة ياس، الأحد، الفعالية الأولى من نزالات العودة إلى جزيرة النزال مع بطولة «يو إف سي 253: أديسانيا ضد كوستا»، على حلبة فلاش فورم ضمن المنطقة الآمنة التي تم إنشاؤها حصرياً لاستضافة فعاليات البطولة التي تستمر حتى 25 أكتوبر/ تشرين الأول. وفيما خطف النيجري إزرايل أديسانيا الفوز من خصمه البرازيلي باولو كوستا بالضربة القاضية، شهدت النزالات التمهيدية والمشاركة المدرجة على لائحة البطولة نزالات حماسية بين ألمع النجوم العالميين المشاركين في البطولة.

وبعد فوزه بالضربة القاضية على باولو كوستا في الجولة الثانية، قال إزرايل أديسانيا، الفائز بلقب الوزن المتوسط: «يغمرني شعور عظيم بالسعادة للفوز اليوم في أبوظبي، وأنا على كامل الاستعداد للعودة إلى هنا لتسجيل فوزٍ جديد. ولا توجد أي رياضة في أي مكان في العالم تحقق ما أنجزناه في «يو إف إس» في أبوظبي اليوم. كل شيء كان رائعاً ومنظماً على أعلى المستويات.

من جانبه، قال جان بلاتشوفيتز الفائز بلقب فئة الوزن الثقيل الخفيف بالضربة القاضية على دومينيك ريس في الجولة الثانية: «لا يمكن التعبير عن مدى سعادتي بالفوز اليوم بالكلمات، إذ حولت أحلامي لحقيقة اليوم، وصنعت نصراً تاريخياً في مسيرتي في أبوظبي. وقد استمتعت بتجربتي في أبوظبي، فهي مدينة جميلة، وقد لمست محبة الجميع، واستمتعت بالطعام، وفيما كانت الصعوبة الوحيدة هي فترة الحجر الصحي الاحترازي، إلا أنها كانت ضرورية لضمان صحة الجميع، وبالتالي فهي أمر إيجابي. ومنذ اليوم، تحتل أبوظبي مكانة مميزة بالنسبة إلي، فهي المدينة التي حصدت فيها لقب فئتي. شكراً أبوظبي لكل ما قدمتموه لنا، والآن سآخذ قسطاً من الراحة، واحتفل بفوزي بعد ذلك مع فريقي في الفندق».

وفي أعقاب فوزه على الروسي كاديس إبرايموف، قال دانيلو ماركيز، صاحب أول فوز في نزالات بطولة يو إف سي 253: «لا يمكنني التعبير عن شعوري، فأنا فخور بنفسي، وبدعم أسرتي، وأصدقائي. وهذه ليست المرة الأولى لي في جزيرة النزال، إذ شاركت في الدورة الأولى من خلف الكواليس، حيث كنت مع زميلي، أما اليوم، فأنا سعيد لمشاركتي شخصياً ولدخولي الحلبة وتحقيق الفوز، إذ حققت بذلك أحد أكبر أحلامي. وأنا سعيد جداً لوجودي في هذا المكان المذهل، ما يعزز فخري بالفوز الذي حققته اليوم، وتحقيق حلمي في جزيرة النزال».