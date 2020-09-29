شابة تستفيق من الغيبوبة بعد سماع تسجيل صوتي لتوتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام أسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي بزيارة شابة في المستشفى استفاقت من غيبوبة دخلتها قبل تسعة أشهر، بعد سماع تسجيل صوتي لنجم كرة القدم الإيطالية السابق. وتدافع إيلينيا ماتيلي البالغة من العمر 19 عاماً عن ألوان لاتسيو الغريم التقليدي لروما لكنها من أنصار الأخير، ودخلت في غيبوبة بعد تعرضها لحادث سير مروع ذهب ضحيته أحد أصدقائها في ديسمبر الماضي. وقام توتي الفائز بمونديال 2006 بإرسال تسجيل على الفيديو قبل أشهر متوجهاً فيه إلى إيلينا بالقول: «إيلينا لا تستسلمي، تستطيعين الخروج (من هذه الوضعية)، كلنا معك». وخرجت ماتيلي أخيراً من الغيبوبة وكما وعدها توتي قام بزيارتها في مستشفى جيميلي، حيث تتعافى من الحادثة التي تعرضت لها. وقال توتي بعد اللقاء الذي استمر نحو ساعة ونصف للصحفيين: «لقد ابتسمت لي، غمرتني وبدأت بالبكاء، كان اللقاء مثيراً مع إيلينيا وعندما تخرج من المستشفى سنلتقي مجدداً». أما والدها ستيفانو ماتيلي فصرح لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»: «يتعين علي توجيه الشكر إلى صديق شقيقتي الذي جاءته فكرة الاتصال بفرانشيسكو توتي للقيام بتسجيل صوتي له». وكشف «وافق فرانشيسكو على الفور، هو شخص طيب القلب، التحدث إليه في المستشفى كان بمنزلة التكلم مع شقيق». ولا تزال إيلينيا غير قادرة على الكلام لكنها قامت بالإفصاح عن مشاعرها من خلال حركات اليدين والتعبير بكلمات على جهاز لوحي. بدوره أدلى توتي بكلام تشجيعي لإيلينيا بقوله: «لا تستسلمي، تستطيعين الخلاص، استعجلي بالشفاء، سأقوم بزيارتك في منزلك عندما تتمكنين من المشي والكلام».