تألق إماراتي سعودي في تحديات اليذاع بالمرموم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو قدمت هجن العاصفة أداءً قوياً في انطلاقة تحديات سن اليذاع، ضمن الجولة الثالثة لتمهيدي المرموم، الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وشهد صباح الاثنين أربعة عشر تحدياً لهجن أصحاب السمو الشيوخ. واحتاجت «الشاهينية» إلى زمن وقدره 7:50:0 دقائق لتقطع رحلة خمسة كيلومترات، وتهدي ناموس الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات إلى هجن العاصفة، تحت قيادة المضمر غياث الهلالي، كما سارت «الشاهينية» الأخرى على نهج سميتها في ثاني الأشواط للبكار المهجنات، وتمكنت من السيطرة على المركز الأول، مسجلة توقيتاً بلغ 7:45:8 دقائق. وكان لقب التوقيت الأفضل في جميع الأشواط من نصيب «مبعد» لهجن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، والذي قاده المضمر راشد حلفان المرّي إلى قمة اليذاع الجعدان المحليات في الشوط الثالث بزمن وقدره 7:41:9 دقائق، وعادت هجن العاصفة لتسيطر على الصدارة في الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات، تحت قيادة المضمر غياث الهلالي الذي قدم «شاهين» في توقيت بلغ 7:54:2 دقائق.

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