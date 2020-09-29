شكرا لقرائتكم خبر عن «خورفكان للصالات» يضم البرازيلي جوميز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر أعلن فريق الصالات بنادي خورفكان تعاقده الرسمي مع اللاعب البرازيلي كايوكي جوميز قادماً من نادي النصر، وسبق للبرازيلي جوميز خوض تجارب عديدة بموطنه قبل الانتقال إلى العميد النصراوي الذي لعب معه ثلاثة مواسم ناجحة جعلته محط أنظار الأندية. وأكد خالد مراد الرئيسي مشرف الألعاب الجماعية أن انضمام اللاعب جوميز يعد مكسباً لفريق خورفكان الطامح بقوة لمواصلة مسيرة التميز بعد أن توج مؤخراً بوصافة دوري الصالات، مؤكداً حرص إدارة النادي على توفير كل المتطلبات للفرق الرياضية في الألعاب المختلفة، لاسيما وأن الشهر المقبل سيشهد البداية الفعلية للنشاط الرياضي بالألعاب الجماعية في النادي عبر مشاركة فريق الكرة الطائرة فئة الشباب وفريق كرة السلة فئة البراعم (أ) في بطولتي المربع الذهبي، فيما يترقب النادي المخاطبات بين الاتحادات الرياضية ومجلس الشارقة الرياضي لعودة باقي الفرق الرياضية واستكمال حلقة النشاط الرياضي، مؤكداً في الوقت ذاته حرص النادي على الالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية التي تعنى بالسلامة العامة وفق توجيهات الهيئة العامة للرياضة، انطلاقاً من القناعات الراسخة بأن السلامة أولاً، وعلى هذا النهج سنمضي حفاظاً على اللاعبين والعاملين وكل المنتسبين للنادي. يذكر أن فريق خورفكان لكرة الصالات أنهى مؤخراً خدمات الثنائي البرازيلي المحترف براين فردريسو ومواطنه فرانسيسكو مرينو بعد أن فشلا في تقديم الإضافة المرجوة مع الفريق.

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