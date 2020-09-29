مواجهة سعودية في ربع نهائي أبطال آسيا بين النصر والأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم الاثنين نادي النصر السعودي مجدداً في مواجهة «محلية» أمام مواطنه الأهلي، فيما يلتقي برسبوليس الإيراني مع باختاكور الأوزبكي. وكان النصر، وصيف 1995 والذي يخوض ربع النهائي للموسم الثاني توالياً، قد تخطى الأحد مواطنه الآخر التعاون 1-صفر في ثمن النهائي، بهدف مهاجمه المغربي المتألق عبد الرزاق حمدالله. وسُحبت القرعة في استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تقام مباريات منطقة الغرب بنظام التجمع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. بدوره، كان الأهلي، وصيف البطولة في 1986 و2012، قد بلغ هذا الدور بفوزه على شباب الأهلي دبي بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1. وفي المباراة الثانية، يلاقي باختاكور الذي يخوض ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2009 وبلغ نصف النهائي في 2003 و2004، خصماً إيرانياً جديداً بعد تخطيه استقلال طهران حامل اللقب مرتين 2-1 في ثمن النهائي. أما برسبوليس وصيف 2018، فكان قد تخطى السد القطري حامل لقب 1989 و2011 بنتيجة 1-صفر في الدقائق الأخيرة. وتقام مباراتا ربع النهائي الأربعاء على استاد جاسم بن حمد، ونصف النهائي (نهائي الغرب) السبت المقبل على الملعب عينه، وتأجلت مباريات الشرق خصوصاً للأندية الصينية حيث تفشى فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، وتحديداً في ووهان.