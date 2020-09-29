شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: النصر جاهز لمباراة الأهلي والمواجهة صعبة على الفريقين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020 نادي النصر السعودي ضد مواطنه أهلي جدة، فيما يواجه باختاكور الأوزبكي برسبوليس الإيراني ضمن نفس الدور الذي تقام مبارياته يوم الأربعاء. وهذه هي المرة الثانية توالياً، خلال هذه النسخة، التي يلتقي فيها فريقان سعوديان؛ حيث سبق للنصر أن واجه التعاون في ثمن النهائي، وفاز الأول بهدف دون مقابل سجله هداف البطولة عبد الرزاق حمدالله. وبدا البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر سعيداً بنتيجة القرعة؛ حيث أكد أن الأمر لا يختلف، سواء واجه الأهلي أو غيره، مبيناً أن في مثل هذه المباريات عليك توقع مقابلة أي خصم، شريطة أن يكون الفوز هدفك دائماً. وتابع: «النصر جاهز للمباراة القادمة، وهي ستكون مواجهة مختلفة وصعبة على الفريقين، وأنا أعتبرها نهائياً، وبالنسبة لفريقي سيلعب بنفس الطريقة، ولن نغير شيئاً جذرياً، نعرف الأهلي وهو كذلك يعرفنا من خلال المنافسات السعودية، لكن مباراة الأربعاء ستكون مختلفة؛ كونها على المستوى القاري ولا تقبل بأنصاف الحلول». وأكد الصربي فلادان، مدرب أهلي جدة، أن فريقه سيكون جاهزاً في الموعد، مضيفاً: «النصر فريق قوي، وهو من أفضل فرق البطولة، لديهم لاعبون مميزون ومدرب ذكي، نحن خسرنا العديد من العناصر؛ بسبب الإصابات، لكننا لا نزال نحتفظ بحقنا في القتال والمنافسة، وسنرى كيف تكون النهاية». يذكر أن الفريقين لم يلتقيا من قبل قارياً، لكنهما تواجها على مستوى بطولة أندية الخليج عام 2008 وتفوق الأهلي. على صعيد آخر، أعلن الاتحاد الآسيوي عن تطبيق تقنية الفيديو «var»، اعتباراً من دور الربع النهائي، بعد أن غابت عن المباريات السابقة.