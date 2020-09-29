انطلاقة مثيرة لـ «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت صباح الاثنين، منافسات الجولة الأولى من النسخة السادسة لسلسلة «جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»، التي أقيمت في مركز المعارض بمطار ميامي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، على جوائز قدرها 225 ألف دولار أمريكي، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة في الأحزمة البنفسجي والبني والأسود للبالغين والأساتذة 1 والأساتذة 2. شهدت البطولة منافسات قوية فرض اللاعبون البرازيليون فيها سيطرتهم على أغلب الفئات حيث توج جاثري باربوسا بذهبية وزن 85 كجم للحزام الأسود، وحل ثانياً رونالدو جونيور، وثالثا جابرييل ألميدا. وفي وزن 69 كجم حزام أسود، توج البرازيلي كيندي ماسيل بالميدالية الذهبية، وحل في المركزين الثاني والثالث البرازيليان تياجو ماسيدو، وجواو مينديز. وفي وزن 77 كجم حزام أسود، فاز الأمريكي مايكل لييرا بالميدالية الذهبية، وحل ثانياً البرازيلي جوناثا ألفيس، وثالثاً مواطنه مارسيو أندرو. وفي وزن 62 كجم حزام أسود، توج البرازيلي لوكاس بينهيرو بالميدالية الذهبية، وحل الأمريكي سوراج بودرام ثانياً وحصل على الفضية، وأحرز البرازيلي كارلوس سيلفا المركز الثالث والميدالية والبرونزية. وفي وزن 56 كجم حزام أسود، توج البرازيلي فرانشيسكو جوناس بالميدالية الذهبية، وحل الأمريكي استيفين مارتينيز في المركز الثاني بحصوله على الميدالية الفضية. وفي منافسات وزن 94 كجم للحزام الأسود، فاز البرازيلي قيليبي سيلفا بالمركز الأول، وحل ثانياً رافائيل ليما، وثالثاً البرازيلي فيليبي تروفو. وفي وزن الثقيل تحت 120 كجم حزام أسود، توج البرازيلي ماكس جيمينس بالميدالية الذهبية، وكليدسون ايبرو بالميدالية الفضية. أما في منافسات السيدات لفئة الحزامين البني والأسود المشتركة، فقد واصلت البرازيلية مايسا باستوس تألقها في جولات جراند سلام وحصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 49 كجم، وحصلت اللاعبة الكمبودية جيسا خان على الفضية، والأمريكية سارا تاكوشي على الميدالية البرونزية. وفي وزن الـ55 كجم توجت البرازيلية ثاميرز أكوينو بالميدالية الذهبية، والأرجنتينية إليانا كاروني بالفضية، والأمريكية أليكاسا يانيس بالبرونزية. وفي وزن 62 كجم كانت السيطرة أمريكية حيث توجت نيكولي سوليفان بالميدالية الذهبية، ومواطنتها وودز هيثر بالميدالية الفضية، والفلبينية أليكساندريا انريكي بالميدالية البرنزية. وفي وزن 70 كجم فازت البرازيلية رافائيلا ريبيرو بالميدالية الذهبية، فيما حصلت إيميلي سيلفا على الفضية، وميليسا كويتو من البرازيل أيضاً على الميدالية البرونزية. شهدت البطولة حضوراً مميزاً من نخبة الأساطير العالمية في رياضة الجوجيتسو على رأسهم أندريه جالفاو بطل العالم السابق وصاحب أشهر أكاديميات الجوجيتسو في فلوريدا، بالإضافة إلى المدربين المشهورين جيلهارم مينديز، وروبيرتو كيبورج. وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو أن إقامة البطولة في هذه الظروف الصعبة كان تحدياً كبيراً، وأن أبوظبي التي اعتادت على مواجهة التحديات والانتصار على العارض الصحي العالمي «كوفيد 19» في الإمارات من خلال تنظيم أول معسكرات مجمعة مغلقة وإقامة عدد من البطولات التنشيطية والرسمية، نجحت في مواجهة التحدي نفسه على أرض الولايات المتحدة الأمريكية، وأعادت الحياة إلى بساط الجو جيتسو بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر. وقال البحري: «بطولة ميامي تمثل الجولة الأولى من سلسلة جولات جراند سلام في الموسم الجديد، ونحن فخورون بالنجاح الكبير الذي حققته، وهو الأمر الذي يشجعنا على تنظيم باقي الجولات دون تأجيل في موسكو شهر أكتوبر المقبل، وريو دي جانيرو في ديسمبر 2020، ولندن في فبراير 2021، وأبوظبي في إبريل من العام نفسه، وهي النسخة الأولى التي تقام بدون الحزامين الأبيض والأزرق معا، حيث تم تقليص الأحزمة إلى البنفسجي والبني والأسود من أجل رفع كفاءة المنافسات، والتركيز على الجودة والكفاءة بغض النظر عن أعداد المنافسين تطبيقا لتوجيهات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي التي تستهدف التطوير الدائم في شكل ومضمون البطولة من عام إلى آخر وصولاً بها إلى أعلى مستويات المنافسة والقيمة التنافسية».