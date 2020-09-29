شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارعة والجودو يحدّث قاعدة بياناته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خاطب اتحاد المصارعة والجودو كافة الأندية الأعضاء طالباً تحديث بيانات الأندية المسجلة واللاعبين والمدربين المسجلين استعداداً لبدء موسم 2020-2021، المقرر انطلاقته في 23 أكتوبر المقبل حسب البرنامج الذي تم اعتماده مؤخراً من قبل الاتحاد. وينطلق الموسم من صالة نادي خورفكان بمسابقة كأس الاتحاد للجودو حسب ما هو مخطط له، إلا إذا صدرت توجيهات جديدة من الجهات الرسمية والطبية فيما يتعلق بتطورات جائحة كورونا. ويأمل اتحاد الجودو في الانتهاء من تسلم كل اليبانات قبل يوم 4 أكتوبر المقبل، وأوضح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن تلك الخطوة عبارة عن مجموعة من المعلومات المنظمة بطريقة تسمح بالوصول إليها، وتعديلها، وإدارتها بسهولة، لتكون متاحة للاستخدام والتحديث بشكل مستمر من قبل الجهات ذات العلاقة، كوسيلة جديدة لتسهيل إدارة قواعد البيانات التي تسهل عمل الاتحاد مع أنديته الأعضاء.

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