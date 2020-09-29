شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مدربين من الإمارات فى الدورة التدريبية لمهارات السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك 7 مدربين من الإمارات فى الدورة التدريبية الافتراضية في المهارات الفردية لكرة السلة التى أقيمت استعداداً لأول كأس إقليمى مطلع عام 2021، والتى انطلقت في القاهرة برعاية الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى وبتنظيم الأولمبياد الخاص المصرى، وبمشاركة مدربين ومدربات من 15 دولة عربية وتستمر حتى يوم 30 سبتمبر. ويمثل الامارات فى تلك الدورة مؤنس جولاق، ياسين بن تواتي الشارني، هشام المسيرى، هشام فاروق السيد غانم، رانيا عصمت عبد القوي الخبيري، إبراهيم محمد ريحان، وردة خليفة عيفة.

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