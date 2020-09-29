شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود العراقي يدخل معسكراً تدريبياً بأربيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي يدخل فريق الحدود الأول لكرة القدم يوم الجمعة المقبل، معسكراً تدريبياً في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، يستمر لمدة 12 يوماً في إطار استعداداته لمنافسات الموسم الكروي الجديد الذي من المؤمل أن ينطلق في الخامس والعشرين من الشهر المقبل. وكان مدرب فريق الحدود مظفر جبار، قد بدأ الأسبوع الماضي الوحدات التدريبية المتكاملة لفريقه بعد توقف طويل بسبب الخشية من تفشي جائحة «كورونا» وقرارات خلية الأزمة التي منعت التجمعات. ويسعى فريق الحدود خلال المعسكر التدريبي في أربيل إلى توفير بعض المباريات التجريبية، حتى يقف الطاقم التدريبي على مستوى الفريق قبيل انطلاق المنافسات الرسمية. من جانب آخر، يصل يوم الأربعاء المقبل المحترف الإيفواري عبد الله كوفي، إلى بغداد لغرض الالتحاق بفريق الحدود، فيما سيصل النيجيري جوزيف نثاليان الأسبوع المقبل من أجل الالتحاق بالفريق.

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