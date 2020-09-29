نجاح كبير لبطولة مجلس دبي للريشة الطائرة للسيدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت بطولة دبي للريشة الطائرة للسيدات، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة للسيدات من مختلف الجنسيات والأعمار، تنافسن خلال الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر الجاري في ملاعب عالم دبي للرياضة بقاعة زعبيل 4 و5 و6 في مركز دبي التجاري العالمي. وفازت اللاعبة روضة سعيد الهاجري بلقب البطولة في فئة الإماراتيات بعد فوزها بنتيجة 21-17 و25-27، و21-17 على اللاعبة منى السهلاوي التي حلت في المركز الثاني، وتلتها في المركز الثالث اللاعبة شيماء أحمد أحمد التي فازت على شمة عبدالله سعيد بنتيجة 21-5 و21-14. وفي فئة المقيمات فازت الهندية أيرين إلسا ألكسندر بالمركز الأول بعد تغلبها على مواطنتها أرونيما كي بيجو التي حلت في المركز الثاني بنتيجة 21-18 و21-10، وجاءت النيبالية جاينو بارال في المركز الثالث بعد تغلبها على الفلبينية جيني إسكولار بنتيجة 21-13 و24-22. وتوجت روضة المحرزي رئيس لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، الفائزات بالمراكز الأولى في الفئتين بحضور فوزية فريدون مدير قسم رياضة المرأة بالمجلس وأعضاء اللجنة المنظمة. وشهدت البطولة تنافساً قوياً بين المشاركات حيث كانت المشاركة في البطولة محصورة على عدد محدود من السيدات في فئتي الإماراتيات والمقيمات حيث كانت كل فئة مكونة من 32 لاعبة فقط، وأشرف على مجريات البطولة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة والريشة الطائرة، كما أدارت العملية التحكيمية حكمات معتمدات من الاتحاد، وأقيمت المنافسات بنظام الفردي فقط، وأقيمت المباريات بنظام خروج المغلوب من أول دور، حيث كانت كل مباراة مكونة من 3 أشواط. وأعلن مجلس دبي الرياضي عن تمديد فترة تنظيم برنامج وقت الريشة للتدريب المجاني للسيدات على رياضة الريشة الطائرة إلى نهاية شهر نوفمبر، وذلك نظراً للإقبال المتزايد في التدريب والطلب المستمر على المشاركة، وكان البرنامج قد انطلق منذ بداية شهر أغسطس الماضي ويقام يوم الأربعاء من كل أسبوع. ويحرص مجلس دبي الرياضي دائماً على دعم وتطوير الرياضة النسائية للوصول بها إلى مرحلة الاحتراف وخاصة في رياضة الكرة الطائرة التي تشهد شعبية متزايدة في الدولة وخاصة بدبي مع توفر البنية التحتية المناسبة لها في كافة أرجاء دبي، وبفضل البطولات الدولية والمحلية التي يستضيفها وينظمها المجلس طوال العام، بالإضافة إلى الدورات التدريبية وورش العمل، وذلك لتنمية الثقافة الرياضية لدى النساء وصقل مهاراتهن. وتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال أيام البطولة مع توفير المعقمات كما تم فحص درجات الحرارة قبل دخول أي شخص سواء من المشاركات أو اللجنة المنظمة كما تم إلزام الجميع بارتداء الكمامات مع تحقيق التباعد الجسدي وعدم الاحتكاك مع الآخرين حفاظاً على سلامة الجميع وتطبيقاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.