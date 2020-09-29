شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة الدوري العراقي الخميس المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إقامة قرعة منافسات الموسم الكروي الجديد، الذي من المقرر أن تنطلق مبارياته في الخامس والعشرين من الشهر المقبل يوم الخميس. ذكرت الهيئة في بيان أن البداية ستكون مع قرعة الدوري العراقي الممتاز، تعقبها قرعة بطولتي الكأس والدرجة الأولى. ولفتت إلى أن مراسم القرعة ستقام في قاعة المحطة، وسط العاصمة بغداد في الساعة الخامسة عصراً من يوم الخميس، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية ورؤساء الأندية المشاركة في الدوري الممتاز. يذكر أن فرق الدوري العراقي عاودت تدريباتها المنتظمة منذ أكثر من أسبوعين بعد غياب طويل بسبب جائحة «كورونا».

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