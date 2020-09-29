شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تطاوله عليه.. مدرب الزمالك: أرفض إيقاف بن شرقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365” كشف طارق يحيى، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف نادي الزمالك من تغريم أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، بعد اعتراضه عليه بشكل غير لائق خلال لقاء الجونة أثناء استبداله. وأكد طارق يحيى في تصريحات له:«لو أنا مستمر في منصبي كمدير فني سأقوم بتغريمه مالياً ولكني سأشركه في المباريات بسبب اعتذاره». وتابع: «أنا غير مستمر في منصبي من أجل التدخل في أمر تغريم اللاعب ولن أوصي بتغريمه أو إيقافه، وهذا أصبح خارج صلاحياتي».

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