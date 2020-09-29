شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقي يبحث عن أربعة أجانب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي: استأنف فريق الشرطة العراقي لكرة القدم تدريباته بعد نهاية مشواره في بطولة أندية آسيا تحت إشراف طاقمه التدريبي الذي يقوده المدرب عبد الغني شهد، وغاب عنه مدرب اللياقة الإسباني جونزالو رودريجز بسبب تعرضه للإصابة بفيروس «كورونا» فضلاً عن اللاعبين كرار محمد وحسام كاظم. ودخلت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة في مفاوضات مع أربعة لاعبين محترفين جدد، من أجل ضمهم للفريق قبل انطلاق منافسات الدوري العراقي للموسم الجديد في الخامس والعشرين من الشهر المقبل. وذكر مصدر في إدارة نادي الشرطة، أن الطاقم التدريبي لفريق الشرطة كان قد أبدى قناعة تامة بمهاجم مصر المقاصة النيجيري إيدو موسيس، وبدأت الإدارة تحركاتها لحسم الصفقة، بالإضافة إلى لاعب إكوادوري سبق له اللعب في الدوري القطري. وأضاف، أن الطاقم الفني لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع مدافع آسيوي، بالإضافة إلى مهاجم آخر.

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