شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة مصرية.. ليفربول يفوز على أرسنال بثلاثية في أنفيلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ليفربول الفوز على ضيفه أرسنال، بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأثنين، على ملعب أنفيلد، في اطار منافسات الجولة 3 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة مواجهة مصرية حيث شارك الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق الريدز، أمام الدولي المصري محمد النني نجم وسط «المدفعجية».

بدأ أرسنال بالتسجيل عن طريق المهاجم الفرنسي لاجازيت في الدقيقة 25 من زمن المباراة، وتعادل ساديو ماني من صناعة محمد صلاح في الدقيقة 28، وأضاف روبرتسون هدف تقدم الريدز في الدقيقة 34، وقبل نهاية المباراة سجل الوافد الجديد جوتا الهدف الثالث لصاحب الأرض في الدقيقة 88.

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 9 من ثلاث مباريات حقق الفوز بهم جميعًا ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليستر المتصدر، وتوقف رصيد أرسنال عند النقطة 6 في المركز الخامس.