شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع أسامة الجزيري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، انتهاء إجراءات التعاقد مع أسامة الجزيري، لاعب المنتخب التونسي لكرة اليد، بداية من الموسم الجديد قادمًا من صفوف نادي الترجي التونسي.
ووقع الجزيري على عقود الانضمام إلى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، في حضور ياسر الرملي، رئيس جهاز كرة اليد «رجال»، بعد أن وصل إلى القاهرة مساء أمس الأحد، على أن ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية.
وأشار عبدالقادر إلى أن الجزيري أحد أبرز اللاعبين على صعيد كرة اليد، وانضمامه للفريق الأول يعد إضافة كبيرة، في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على كل البطولات.
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