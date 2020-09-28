الإسماعيلي يستعد لسموحة بدون راحة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي منح لاعبيه راحة سلبية غدا بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق اعتبارا من الغد الاستعداد لمواجهة سموحة بالجولة الواحدة والثلاثين بمسابقة الدوري المحلي.
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