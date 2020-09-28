مجدي: الإنتصار على الطلائع دفعة قوية للاسماعيلي وهدفنا مصالحة الجماهير

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالرحمن مجدى جناح الإسماعيلى أن الانتصار على الجيش سيمنحنا دفعة قوية على تحقيق مزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة.
وأردف :«هدفنا مصالحة الجماهير التي نعلم مدى حزنها على تراجع النتائج ونتطلع لتحقيق مزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة».
وواصل :«لن نفرط في الفرحة ،سنغلق تلك الصفحة سريعا وسنبدأ الاستعداد من الغد للقاء سموحة الصعب».
وأختتم حديثه :«أشكر الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو الذي يمنحنا ثقة كبيرة وسنقاتل من أجل تصحيح المسار سريعًا».
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