شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي: الإنتصار على الطلائع دفعة قوية للاسماعيلي وهدفنا مصالحة الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالرحمن مجدى جناح الإسماعيلى أن الانتصار على الجيش سيمنحنا دفعة قوية على تحقيق مزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة.

وأردف :«هدفنا مصالحة الجماهير التي نعلم مدى حزنها على تراجع النتائج ونتطلع لتحقيق مزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة».

وواصل :«لن نفرط في الفرحة ،سنغلق تلك الصفحة سريعا وسنبدأ الاستعداد من الغد للقاء سموحة الصعب».

وأختتم حديثه :«أشكر الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو الذي يمنحنا ثقة كبيرة وسنقاتل من أجل تصحيح المسار سريعًا».