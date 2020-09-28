حمص: مساندة النجوم القدامى كان لها مفعول السحر على الإسماعيلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد حمص نجم الدراويش ومنتخب مصر السابق أن المبادرة التي أُطلقت في الأيام القليلة الماضية وإلتفاف الجميع حول لاعبي الفريق كان لها مفعول السحر في تحفيز اللاعبين وحثهم على الفوز وتحقيق نقاط المباراة .
شدد الجوهرة السمراء عن سعادته بالروح القتالية التي تمتع بها لاعبو الفريق اليوم مضيفآ بأن الفريق يلعب تحت ظغط عصبي كبير يؤدي إلى تراجع الاداء في بعض الأوقات .
أنهى حمص حديثه بأن الجميع داخل وخلرج الاسماعيلية ينتظر الكثير من اللاعبين في اللقاءات المقبلة من أجل تعديل وضع الفريق في جدول المسابقة
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الوضع في مصر
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اصابات
102,840
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تعافي
95,080
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وفيات
5,883
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