شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: التغييرات صنعت الفارق وكنا أفضل من الطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارجع أبوطالب العيسوى المدرب العام للاسماعيلى الانتصار على طلائع الجيش للروح القتالية التي اتسم بها لاعبى الفريق. وأتبع حديثه :«التغييرات ساهمت في صنع الفارق وترجيح كفة الفريق بعد الهدف المميز الذي سجله مدبولي في اللحظات الأخيرة». وواصل مدرب الدراويش :«كنا الأفضل معظم فترات المباراة، علينا أن نستغل تلك الروح في حصد انتصارات في أكبر عدد من المباريات المقبلة». وأتم العيسوى :«استطعنا استغلال الهجمات المرتدة في تسجيل الخطورة والقادم أفضل انشاء الله». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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