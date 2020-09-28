شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يفوز على فولهام بثلاثية بمشاركة «تريزيجيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائي محمود تريزيجيه وأحمد محمدي، لاعبي المنتخب الوطني، على نظيرة فولهام بنتيجة 3 / 0، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك تريزيجيه في المباراة منذ البداية، وغادر الملعب في الدقيقة 83، بينما ظل المحمدي على مقاعد البدلاء.

وسجل أهداف أستون فيلا، كل من جاك جريليش في الدقيقة 4 وكونور في الدقيقة 15 وتايرون في الدقيقة 48.

وبهذا الفوز يصل رصيد نادي أستون فيلا إلى 6 نقاط ليتواجد في المركز الرابع، بينما يقبع فولهام في المركز الأخير بجدول ترتيب البريميرليج، دون نقاط.