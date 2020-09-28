ليفربول يضرب أرسنال بثلاثية قاتلة مقابل هدف 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020 حسم ليفربول قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بالتغلب على ضيفه آرسنال بنتيجة 3-1، في المباراة التي احتضنها ملعب الأنفيلد مساء اليوم الإثنين.

وسجل ثلاثية ليفربول ساديو ماني (28) وأندرو روبرتسون (34) وديوجو جوتا (88)، بينما سجل هدف آرسنال الوحيد ألكسندر لاكازيت (25). وبتلك النتيجة واصل ليفربول تحقيق العلامة الكاملة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط ليرتقي إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 6 نقاط في المركز الخامس.

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