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ليفربول يضرب أرسنال بثلاثية قاتلة مقابل هدف 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

حسم ليفربول قمة الجولة الثالثة من ، بالتغلب على ضيفه آرسنال بنتيجة 3-1، في المباراة التي احتضنها ملعب الأنفيلد مساء اليوم الإثنين.

وسجل ثلاثية ليفربول ساديو ماني (28) وأندرو روبرتسون (34) وديوجو جوتا (88)، بينما سجل هدف آرسنال الوحيد ألكسندر لاكازيت (25).

وبتلك النتيجة واصل ليفربول تحقيق العلامة الكاملة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط ليرتقي إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 6 نقاط في المركز الخامس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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