10 إصابات جديدة بكورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

أعلنت رابطة ​الدوري الإنكليزي الممتاز​ عن تسجيل 10 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ في صفوف الأندية الإنكليزية دون الكشف عن هوية المصابين.

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وأوضحت الرابطة في بيان: "تستطيع رابطة الدوري الممتاز التأكيد أنه في الفترة من 21 إلى 27 أيلول، خضع 1595 لاعباً وفرداً في الأندية لفحوصات للكشف عن كوفيد-19، وجاءت نتيجة 10 منهم إيجابية".

وأضاف البيان: "سيخضع اللاعبون أو أفراد الأندية الذين جاءت نتائجهم إيجابية للحجر الصحي لفترة 10 أيام".

وأكد نادي ​وست هام​ منتصف الأسبوع الماضي إصابة لاعبين اثنين في صفوفه هما عيسى ديوب وجوش كولين بالإضافة إلى مدربه ديفيد مويز فيما أعلن مانشستر سيتي الأسبوع الماضي أيضاً إصابة لاعبه إيلكاي غوندوغان.