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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 10 إصابات جديدة بكورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020
أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الأندية الإنكليزية دون الكشف عن هوية المصابين.
وأوضحت الرابطة في بيان: "تستطيع رابطة الدوري الممتاز التأكيد أنه في الفترة من 21 إلى 27 أيلول، خضع 1595 لاعباً وفرداً في الأندية لفحوصات للكشف عن كوفيد-19، وجاءت نتيجة 10 منهم إيجابية".
وأضاف البيان: "سيخضع اللاعبون أو أفراد الأندية الذين جاءت نتائجهم إيجابية للحجر الصحي لفترة 10 أيام".
وأكد نادي وست هام منتصف الأسبوع الماضي إصابة لاعبين اثنين في صفوفه هما عيسى ديوب وجوش كولين بالإضافة إلى مدربه ديفيد مويز فيما أعلن مانشستر سيتي الأسبوع الماضي أيضاً إصابة لاعبه إيلكاي غوندوغان.
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