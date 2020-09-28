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10 إصابات جديدة بكورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 10 إصابات جديدة بكورونا في الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

أعلنت رابطة ​الدوري الإنكليزي الممتاز​ عن تسجيل 10 إصابات جديدة ب​فيروس ​ في صفوف الأندية الإنكليزية دون الكشف عن هوية المصابين.

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وأوضحت الرابطة في بيان: "تستطيع رابطة الدوري الممتاز التأكيد أنه في الفترة من 21 إلى 27 أيلول، خضع 1595 لاعباً وفرداً في الأندية لفحوصات للكشف عن كوفيد-19، وجاءت نتيجة 10 منهم إيجابية".

وأضاف البيان: "سيخضع اللاعبون أو أفراد الأندية الذين جاءت نتائجهم إيجابية للحجر الصحي لفترة 10 أيام".

وأكد نادي ​وست هام​ منتصف الأسبوع الماضي إصابة لاعبين اثنين في صفوفه هما عيسى ديوب وجوش كولين بالإضافة إلى مدربه ديفيد مويز فيما أعلن مانشستر سيتي الأسبوع الماضي أيضاً إصابة لاعبه إيلكاي غوندوغان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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