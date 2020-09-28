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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كارثة في جنوى: كورونا يغزو الفريق بعد الخسارة القاسية امام نابولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020
اعلن نادي جنوي الإيطالي في بيان رسمي وجود 14 إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه من بينهم 8 الى 10 لاعبين بعد المباراة امام نابولي والخسارة 0 - 6.
وتم تأكيد ذلك من خلال بيان صادر عن جنوى الذي اعترف بوجود 14 عضوًا ما بين الموظفين واللاعبين ثبتت إصابتهم.
وقام النادي فورا بتفعيل جميع الإجراءات حسب البروتوكول وأبلغ السلطات وسيقدم تحديثات مع تطور الوضع.
جدير بالذكر أن نابولي سيلاقي يوفنتوس يوم الأحد المقبل في منافسات الجولة الثالثة للدوري الإيطالي لكرة القدم.
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