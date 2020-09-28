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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يتهرب من إشكال مع خضيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020
يستمر نادي يوفنتوس الإيطالي في المحاولة للتوصل إلى اتفاق لفسخ عقد لاعبه الالماني سامي خضيرة بالتراضي بعدما خرج من حسابات مدرب السيدة العجوز أندريا بيرلو.
وأفاد موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن خضيرة لديه عدة عروض من الدوري الإنكليزي الممتاز إضافة إلى عرضه على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأضاف أن خضيرة يرفض الرحيل عن النادي الإيطالي قبل الحصول على راتبه كاملاً والذي يقارب 6 ملايين يورو.
وختم الموقع: "سيجدد البيانكونيرو محاولاته مرة أخرى مع خضيرة، لإقناعه بفسخ العقد بالتراضي".
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