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يوفنتوس يتهرب من إشكال مع خضيرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

يستمر نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي في المحاولة للتوصل إلى اتفاق لفسخ عقد لاعبه الالماني ​سامي خضيرة​ بالتراضي بعدما خرج من حسابات مدرب السيدة العجوز ​أندريا بيرلو​.

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وأفاد موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن خضيرة لديه عدة عروض من الدوري الإنكليزي الممتاز إضافة إلى عرضه على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضاف أن خضيرة يرفض الرحيل عن النادي الإيطالي قبل الحصول على راتبه كاملاً والذي يقارب 6 ملايين يورو.

وختم الموقع: "سيجدد البيانكونيرو محاولاته مرة أخرى مع خضيرة، لإقناعه بفسخ العقد بالتراضي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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