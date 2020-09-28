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شكرا لقرائتكم التونسي فخر الدين بن يوسف يعلق على هدف مدبولى في طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق التونسي فخر الدين بن يوسف على الهدف الذى سجله احمد مدبولى في الدقيقة 92 وفاز به الإسماعيلى في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثون.
ونشر بن يوسف صورة لمدبولى عبر صفحته علةى موقع التوتاصل الاجتماعى انستجرام مهنئا الدراويش فريقه السابق بالفوز.
وحقق الإسماعيلي فوزاً قاتلاً على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدوري المصري، وسجل أحمد مدبولي هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.
ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 34 في المركز الـ11 من 29 مباراة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند نفس عدد النقاط في المركز التاسع ويتبقى للإسماعيلي مباراة مؤجلة أمام المصري البورسعيدي من الجولة الـ19 بالدوري المصري.
وحقق الإسماعيلي فوزه الأول منذ الجولة الـ25، عندما اكتسح نادي مصر برباعية نظيفة، تلتها 3 خسائر وتعادل وحيد.
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