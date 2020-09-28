شكرا لقرائتكم عدلي القيعي لجماهير الأهلي: "حبك للأهلي لا يعني أنك قد امتلكته" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي والمذيع بقناة النادي رسالة الى جمهور القلعة الحمراء.

وخلال برنامج ملك وكتابة المذاع عبر قناة الأهلي قال القيعي:" ده رسالتي الى كل من يحب النادي الأهلي".

وتابع: " الادارة هي من قادت النادي الأهلي ليكون الرائد والمحبوب والمعشوق وصاحب الارقام القياسية"

وتابع:" مش معنى أنك بتحب الأهلي فقد امتلكته أنك تستطيع تسيطر عليه او أنك توجه او أنك تنتقده في العلن الحب بهذا الشكل مؤذي".

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دافع عدلي القيعي عن إدارة النادي الأهلي لملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي بعد اقتراب فايلر من الرحيل، وقال القيعي في برنامج ملك وكتابة المذاع على فضائية الأهلي، إن مجلس الإدارة ليس مطالبًا بالكشف عن خططه لملف المدير الفني للرأي العام موضحًا أن الشفافية لا تعنى مشاركة الرأي العام قرارات المجلس وإلا لانساق المجلس لاتجاهات الشباك أو وسائل الإعلام وتصبح قراراته مثل أفلام المقاولات التي انتشرت في فترة من الفترات.

وأضاف القيعي: "المجلس سينعقد الخميس ويطرح قراراته للجميع، لكن رسالتي لكل عاشق أهلاوي إلا ينساق وراء السوشيال ميديا ويطالب إدارة الأهلي بالكشف عن كل خطواتها، لأن هذا النوع من الحب مؤذي".

الجدير بالذكر ان النادي الأهلي قد أعلن في قت سابق عن اعلان قراره بشأن استمرار المدير الفني للفريق الأحمر رينيه فايلر من عدمه.

وكان المارد الاحمر قد توج ببطولة الدوري العام للمرة الـ 42 في تاريخه والخامسة تواليا بعد ان اصبح فارق النقاط مع ابرز منافسه نادي الزمالك صاحب المركز الثاني يصل الى 20 نقطة.