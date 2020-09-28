شكرا لقرائتكم أحمد جمال يهنئ الزمالك بإتمام التعاقد مع المدرب البرتغالي باتشيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الإعلامي أحمد جمال نادي الزمالك بعد إتمام التعاقد مع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول للفارس الأبيض.

أضاف أحمد جمال خلال مقدمة برنامجه "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "أهنئ جماهير الزمالك بعد توقيع العقود مع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو".

أضاف أحمد جمال: "لقاء مرتضى منصور اليوم مع باتشيكو كان مليء بالتفاصيل بين الثنائي، كما أن المدرب سيوجه رسالة مساء اليوم للإعلام المصري والجماهير في فيديو مسجل".

ووصف أحمد جمال نادي الجونة قائلاً: "الجونة دلوقتي عامل زي المخزن للنادي الأهلي كل ما يحتاج يمشي لاعب يوديه هناك".

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تابع مقدم برنامج زملكاوي: "نادر شوقي وياسر ريان مشدودين قوي خلال المداخلات التلفزيونية بالأمس فيه غل غير طبيعي وأجواء ليست كروية، هو كل واحد عايز يلاعب ابنه في الأهلي يطلع يغازل فيه.. ايه علاقة مباراة الجونة والزمالك بالنادي القلعة الحمراء".

وشدد أحمد جمال: "الزمالك والمصري والإسماعيلي والاتحاد السكندري وطنطا تضرروا من عودة الدوري المصري بعد كورونا، ووافقوا على عودة الدوري للتأكيد على الدور الوطني لكل رؤساء هذه الأندية".

واختتم احمد جمال مقدمة البرنامج قائلاً: "الإسماعيلي والزمالك كيان واحد والمصري نفس الأمر ومبروك لهما على الفوز اليوم".