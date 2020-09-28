شكرا لقرائتكم الاتحاد الهولندي يتقبل قرار منع الحضور الجماهيري على "مضض" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تقبل الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الاثنين على مضض قرار الحكومة بمنع حضور الجماهير في كل الأحداث الرياضية لإبطاء الموجة الثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
لكن الاتحاد قال في بيان إنه لا يوجد أي دليل علمي على ارتباط زيادة الإصابات بفيروس كورونا في هولندا بحضور الجماهير في الملاعب، وأضاف: مجلس الوزراء وضع إجراءات صارمة، قرارات قاسية على المجتمع بأسره، قاسية جدا، وستسير كرة القدم على هذا الخط أيضا. يبدو أنها ضرورية، لقد فعلت كرة القدم فعلت ما في وسعها واستثمرت لخلق بيئة آمنة في الملاعب. نعتقد أن كل هذا نجح بشكل جيد والأبحاث تظهر ذلك.
وتم السماح بحضور عدد محدود من الجماهير في الملاعب في الموسم الجديد لكن هذا الوضع سينتهي بعد إعلان مارك روته رئيس وزراء هولندا عن إجراءات صارمة جديدة لتفادي سرعة انتشار المرض.
ويتضمن القرار حظر حضور الأحداث الرياضية ومنع التجمعات الكبيرة لأكثر من 40 شخصا بالإضافة إلى إغلاق الحانات والمطاعم مبكرا والحد من السفر بين المدن الكبيرة والتوسع في وضع الكمامات.
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