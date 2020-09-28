شكرا لقرائتكم 10 إصابات بكورونا في الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إصابة عشرة من اللاعبين أو المنتسبين للأندية بفيروس كورونا المستجد، خلال الجولة الأحدث من اختبارات الكشف عن العدوى.

وذكر البيان "رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تؤكد أنه بين يومي الاثنين 21 سبتمبر والأحد الموافق 27 من الشهر ذاته، خضع 1595 لاعبا ومنتسبا لاختبارات الكشف عن كورونا".

وأضاف البيان "من بين هذه الاختبارات ظهرت عشر نتائج إيجابية ، اللاعب أو موظف النادي الذي تبين إيجابية عينته سيخضع للعزل الطبي لمدة عشرة أيام". وأوضحت الرابطة أنه لن يتم الكشف عن التفاصيل المحددة للمصابين سواء من اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني.