شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى تشدو بمسرح وزارة الرياضة فى احتفالية أبناء المحافظات الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غنت المطربة نادية مصطفى بعدد من الأغانى الوطنية منها ادعو لمصر، فى الاحتفالية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة للاحتفال بابناء المحافظات الحدودية والتى تقام بمسرح وزارة الشباب والرياضة وتفاعل الشباب مع أغانى نادية مصطفى التى حرصت على تقديم الشكر لوزارة الشباب والرياضة على ما تقدمه من دعم للشباب فى مختلف المجالات وسبق لنادية مصطفى تقديم أغانى من التراث السيناوى وغناها يحيى المنوانى وبعد ذلك قام المنشد عمر محمد حشاد بتقديم ابتهالات وتواشيح فى الاحتفالية، جاء ذلك فى الاحتفالية التى يشهدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والخاصة بلقاء أبناء المحافظات الحدودية وعدد من الوزراء والمحافظين منهم محافظ مطروح وسيناء ونائبه وزير السياحة .

وتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معرض المشغولات اليدوية لابناء المحافظات الحدودية بمقر وزارة الرياضة بحضور محافظ مرسى مطروح و جنوب سيناء بالاضافة الى نائبة وزيرة السياحة.

والتقط شباب المحافظات المشاركين فى المعرض الصور التذكارية مع وزير الرياضة بعد أن تفقد المعرض والمنتجات التى صنعها الشباب يدويًا جاء ذلك على هامش الاحتفالية التى يشهدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والخاصة بلقاء أبناء المحافظات الحدودية بحضور اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية وعدد من الوزراء والمحافظين.

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وكان وزير الرياضة كشف عن تقديم كامل الدعم الى مؤمن زكريا لاعب الأهلى، في أزمته الصحية، والموافقة على كل الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة النادى الأهلى، بخلاف الدعم المالى للاعب قائلا: اى إجراءات من النادى تخص دعم مؤمن زكريا موافقون عليها"