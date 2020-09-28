شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الإثنين 28 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع حسام حسن مهاجم سموحة رصيده لـ9 أهداف بعد هدفه فى مرمى حرس الحدود فى المباراة التى انتهت لصالح الموج الأزرق بهدفين نظيفين بينما رفع التونسى رفيق كابو رصيده من الأهداف إلى 6 بعد الثلاثية التى أحرزها لفريقه فى مرمى الإنتاج الحربى فى اللقاء الذى انتهى لصالح الغزلان بأربعة أهداف مقابل هدف ويظل عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز فى مقدمة جدول هدافين الدورى برصيد 16 هدفًا.



جدول ترتيب الهدافين

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، بقيادة أحمد سامى مدرب الفريق، فى حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب ضيفه حرس الحدود، بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث تقدم حسام حسن مهاجم سموحة أولاً فى الدقيقة 51، قبل أن يضيف ناصر ماهر الهدف الثانى فى الدقيقة 68، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 43 فى المركز الخامس، ليهدد المقاولون العرب صاحب المركز الرابع برصيد 49 نقطة، فيما توقف رصيد الحدود عند النقطة 30 فى المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدورى العام.

جاءت بداية الشوط الثانى قوية ، وحصل حرس الحدود على ركلة ركنية فى الدقيقة الثانية مرت بسلام على مرمى الهانى سليمان حارس مرمى سموحة، وقام طارق العشرى مدرب الحرس بالدفع بثلاث تبديلات دفعة واحدة لتنشيط الجانب الهجومى، حيث دفع بـ تونى جوميز، ومحمد شطة، وإبراهيما كونية، على حساب محمد أسامة، حامد الجابرى، وعلى الزهدى.

كشر حرس الحدود عن أنيابه الهجومية بعد التغييرات التى أجراها طارق العشرى وحاصر فريق سموحة فى وسط ملعبه، قبل أن يستغل حسام حسن مهاجم فريق سموحة، الاندفاع الهجومى للاعبى الحرس وينجح فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 51 من عمر المباراة، بعد تمريرة سحرية من ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، وضعت حسن فى موقف الانفراد بحارس مرمى الحدود.

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فى الدقيقة 60 دفع أحمد سامى مدرب سموحة بتبديلين دفعة واحدة بنزول شريف رضا على حساب ديريك نيسيبامبى، وإسلام جمال بدلاً من محمد نادى.

ونجح ناصر ماهر صانع ألعاب سموحة فى إضافة الهدف الثانى لفريقه فى شباك حرس الحدود، مع الدقيقة 68 من عمر اللقاء، قبل أن يتوقف اللقاء فى الدقيقة 75 لشرب المياة والتقاط الأنفاس.

كاد ناصر ماهر أن يضيف الهدف الثالث لسموحة والثانى له فى شباك الحرس فى الدقيقة 78، بعدما سدد كرة قوية على مرمى أحمد السعدنى، الذى تألق وأبعد الكرة عن شباكه لتخرج إلى ركلة ركنية.

واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل من ضائع، حاول خلالها الحدود تقليص الفارق أملاً فى التعادل على أقل تقدير، إلا أن دفاعات سموحة قابلت الهجمات بصلابة، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية فى الدقيقة 96 معلناً نهاية المباراة بفوز سموحة بنتيجة 2/0.