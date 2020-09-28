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20 لاعبًا فى قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، حيث يحل زعيم الثغر ضيفًا على بيراميدز في الثامنة من مساء الثلاثاء، بملعب الدفاع الجوي، في إطار مواجهات الجولة 30 من الدوري الممتاز.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي

 

خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - ولفريد كانون - علي جبر - محمد عطوة 

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خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عمر العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل 

 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

 

ويغيب عن المباراة عبد الله بكرى الذى تعرض للإصابة بفيرس ، وخضع لاعبو فريق بيراميدز لمسحة طبية اليوم، للتأكد من سلامتهم قبل مواجهة زعيم الثغر.

 

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 54 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 16 مباراة وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 47 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 6 وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ولايزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.
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