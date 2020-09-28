شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا فى قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، حيث يحل زعيم الثغر ضيفًا على بيراميدز في الثامنة من مساء الثلاثاء، بملعب الدفاع الجوي، في إطار مواجهات الجولة 30 من الدوري الممتاز.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - ولفريد كانون - علي جبر - محمد عطوة
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عمر العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل
خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس
ويغيب عن المباراة عبد الله بكرى الذى تعرض للإصابة بفيرس كورونا، وخضع لاعبو فريق بيراميدز لمسحة طبية اليوم، للتأكد من سلامتهم قبل مواجهة زعيم الثغر.
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