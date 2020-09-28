شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يغازل الأهلى بهدف عماد متعب في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرالإسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى الأسبق للأهلى فيديو عبر صفحته الشخصية على تويتر عندما نجح المارد الأحمر فى تحقيق بطولة الكونفدرالية الأفريقية على يديه بهدف لعماد متعب فى اللحظات الأخيرة من المباراة فى الوقت الذى يبحث فيه مسئولو القلعة الحمراء عن مدير فنى جديد للفريق خلفا للسويسرى فايلر الذى تأكد رحيله عقب مواجهة الترسانة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر الأربعاء المقبل.

كان جاريدو قد تمت إقالته من تدريب الوداد البيضاوى المغربى منذ فترة قليلة وقبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة للفريق المغربى أمام النادى الأهلى فى دور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى منح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى فريقه إجازة من التدريبات بعد مواجهة الترسانة الأربعاء المقبل فى كأس مصر، وبالتحديد الخميس، على أن يتوجد اللاعبون فى مقر النادى الجمعة لإجراء مسحة كورونا استعداداً لمواجهة المقاولون فى بطولة الدورى العام، ويتدرب الأهلى السبت تحت قيادة الجهاز المعاون لفايلر، على أن يتوجه المدرب السويسرى بعد عودته من المطار للملعب مباشرة لتولى القيادة الفنية للفريق فى مواجهة الذئاب.

وحجز رينيه فايلر تذكرة السفر لمسقط رأسه سويسرا الأربعاء المقبل بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الترسانة فى بطولة كأس مصر مباشرة، وخضع فايلر لتحليل كورونا اليوم خاصة أن ورقة التحليل تعد من ضمن الشروط الملزمة للسفر لأوروبا فى الوقت الحالي.