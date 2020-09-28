شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يوقع عقد تدريب الزمالك رسميًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد توليه مسئولية الفريق لمدة موسم قابل للتجديد. جاء توقيع باتشيكو في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة. كما قام مساعدا المدير الفني الجديد للزمالك اليكس كوستا وجوزيه بيدرو أيضًا بالتوقيع على عقودهما بالجلسة نفسها. ويعقد المدرب البرتغالى جايمى باتشيكو جلسة مع اللاعبين لتحديد خطة العمل فى الفترة المقبلة، وطرق اللعب المختلفة التى يرغب فى تنفيذها مع لاعبى الزمالك، على هامش أول مران يقوده فى ولايته الثانية للفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون . Advertisements

باتشيكو والمساعدين عقب توقيع العقود

باتشيكو وامير

باتشيكو يوقع للزمالك

باتشيكو كما يعقد باتشيكو جلسات منفردة مع أفراده جهازه المعاون من المصريين، سواء مع مدحت عبد الهادى مدرب الفريق، أو عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، وأيضا محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى، من أجل الوقوف على الحالة الفنية والطبية لجميع اللاعبين الموجودين فى القائمة البيضاء قبل بدء المرحلة المقبلة، حيث حرص المدرب البرتغالى على متابعة مجموعة من المباريات التى خاضها الأبيض فى الفترة الماضية، والتى تم تسجيلها له للوقوف على مستوى اللاعبين والتعرف على إمكانياتهم كما تسلم البرتغالى باتشيكو تقريرًا بإحصائيات اللاعبين المختلفة من قبل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالفريق، والتى شملت ملف لكل لاعب ومشاركاته وأرقامه مع الفريق هذا الموسم.

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