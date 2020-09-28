شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يهزم أسوان بهدف عمر عبد الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المصرى البورسعيدى فى تحقيق فوز غالٍ على أسوان بهدف مقابل لا شيء أحرزه عمر كمال عبد الواحد فى الدقيقة 22 من المباراة فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الـ30 للدورى ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى 33 نقطة فى المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد أسوان عند 34 نقطة وما زال فى المركز العاشر

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب لاعبى المصرى الذين قاموا بالمباغتة والهجوم من الدقيقة الأولى بغية إحراز هدف التقدم وأرباك حسابات المنافس فى ظل موقفهم الصعب بجدول الدورى وهو ما أدى لإحراز هدف التقدم فى الدقيقة 22 من تسديدة عمر كمال عبد الواحد.

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حاول بعدها لاعبو أسوان تنظيم أنفسهم وإحراز هدف التعادل إلا أن مدافعي المصرى وقفوا بالمرصاد لكل الهجمات ومن خلفهم أحمد مسعود حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى اعتمد لاعبو أسوان على بناء الهجمات من أجل تحقيق هدف التعادل قابله تغييرات هجومية من على ماهر المدير الفنى للمصرى حتى تحقق الهدف بعودة الفريق الساحلى لطريق الإنتصارات من جديد .