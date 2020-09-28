شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى يشيد بطريقة تعامل الأهلي مع ملف المدرب الأجنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع عدلي القيعي عن إدارة النادي الأهلي لملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي بعد اقتراب فايلر من الرحيل، وقال القيعي في برنامج ملك وكتابة المذاع على فضائية الأهلي، إن مجلس الإدارة ليس مطالبًا بالكشف عن خططه لملف المدير الفني للرأي العام موضحًا أن الشفافية لا تعنى مشاركة الرأي العام قرارات المجلس وإلا لانساق المجلس لاتجاهات الشباك أو وسائل الإعلام وتصبح قراراته مثل أفلام المقاولات التي انتشرت في فترة من الفترات.

وأضاف القيعي: "المجلس سينعقد الخميس ويطرح قراراته للجميع، لكن رسالتي لكل عاشق أهلاوي إلا ينساق وراء السوشيال ميديا ويطالب إدارة الأهلي بالكشف عن كل خطواتها، لأن هذا النوع من الحب مؤذي".

وأكمل: "مينفعش كلنا نمشى ورا قناعاتنا، القرار الذى سيصدر أي كان هو تجب مساندته، ومن أكبر الأخطاء التي يرتكبها الجمهور تجاه ناديه هو الضغط على ادارته لتحقيق بعض المطالب الشخصية، يجب أن نلتقي ونتلاقي جميعًا خلف قرار مجلسنا لا أن نفرض رؤيتنا عليه".

ويفترض مسئولو النادي الأهلي كذب رواية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الخاصة بعودته من سويسرا يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء الإجازة التي يحصل عليها بداية من يوم الأربعاء المقبل وبالتحديد بعد مواجهة الترسانة في كأس مصر، ويرى مسئولو الأهلي أن فايلر يرفض الإعلان عن موقفه الحقيقي حاليًا في الوقت الذي تري الإدارة الحمراء أن نيه فايلر هي فسخ عقده يوم 1 أكتوبر، بمجرد حلول موعد أحقيته في الفسخ دون دفع أي شروط جزائية.

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وحجز رينيه فايلر تذكرة السفر لمسقط رأسه سويسرا يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الترسانة في بطولة كأس مصر مباشرة، وخضع فايلر لتحليل كورونا اليوم خاصة وأنه ورقة التحليل تعد من ضمن الشروط الملزمة للسفر لأوروبا في الوقت الحالي.

وأنهي مسئولو النادي الأهلي كل الحلول واستخدموا كافة الأساليب المتاحة للابقاء علي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق حتي نهاية بطولة دوري ابطال أفريقيا، ووافقت إدارة الأهلي على 3 شروط وضعها فايلر لتوقيع عقد جديد لمدة شهر واحد، لكي يتمكن من قيادة الفريق في البطولة الأفريقية، الأول سفره لقضاء إجازة في سويسرا بعد مباراة الترسانة في الكأس علي أن يوقع العقد هناك مع محاميه الخاص، الثاني تقاضي راتب الشهر مقدما والثالث الحصول علي مكافأة الدوري المقدرة بشهرين من راتبه الذي يقدر ب200 الف دولار شهرياً، مما يعني أن إدارة الأهلي مطالبة بتحويل مبلغ 600 الف دولار في حساب فايلر قبل توقيعه العقود، إلا أن تأخر المدرب السويسري جعل الإدارة الحمراء تفكر جدياً في فسخ العقد من طرف واحد في الأول من أكتوبر المقبل.