شكرا لقرائتكم خبر عن من يقود تدريبات الأهلي في غياب فايلر وسيزا قبل مواجهة المقاولون العرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه النادي الأهلي أزمة فنية كبيرة قبل مواجهة المقاولون العرب في الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري العام، وتتمثل الأزمة في سفر فايلر بعد مواجهة الترسانة في كأس مصر المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل فيما ما زال مساعده المدرب العام ديفيد سيزا يعاني من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقود سامي قمصان المدرب العام التدريبات برفقة بينكلي مخطط الأحمال وميشيل يانكون مدرب الحراس، ومنح رينيه فايلر لاعبي فريقه أجازة من التدريبات بعد مواجهة الترسانة يوم الأربعاء المقبل في كأس مصر وبالتحديد يوم الخميس على أن يتوجد اللاعبين في مقر النادي يوم الجمعة لعمل مسحة كورونا استعداداً لمواجهة المقاولون في بطولة الدوري العام، وحجز رينيه فايلر تذكرة السفر لمسقط رأسه سويسرا يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الترسانة في بطولة كأس مصر مباشرة، وخضع فايلر لتحليل كورونا اليوم خاصة وأنه ورقة التحليل تعد من ضمن الشروط الملزمة للسفر لأوروبا في الوقت الحالي.

وأنهي مسئولو النادي الأهلي كل الحلول واستخدموا كافة الأساليب المتاحة للابقاء علي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق حتي نهاية بطولة دوري ابطال أفريقيا، ووافقت إدارة الأهلي على 3 شروط وضعها فايلر لتوقيع عقد جديد لمدة شهر واحد، لكي يتمكن من قيادة الفريق في البطولة الأفريقية، الأول سفره لقضاء إجازة في سويسرا بعد مباراة الترسانة في الكأس علي أن يوقع العقد هناك مع محاميه الخاص، الثاني تقاضي راتب الشهر مقدما والثالث الحصول علي مكافأة الدوري المقدرة بشهرين من راتبه الذي يقدر ب200 الف دولار شهرياً، مما يعني أن إدارة الأهلي مطالبة بتحويل مبلغ 600 الف دولار في حساب فايلر قبل توقيعه العقود، إلا أن تأخر المدرب السويسري جعل الإدارة الحمراء تفكر جدياً في فسخ العقد من طرف واحد في الأول من أكتوبر المقبل.