عمر كمال عبد الواحد يتقدم للمصرى بالهدف الأول على أسوان.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عمر كمال عبد الواحد لاعب المصرى البورسعيدى فى التقدم لفريقه على أسوان بالهدف الأول فى الدقيقة 22 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الـ30 للدورى . جاء الهدف بعدما استلم الفلسطينى محمود وادى الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم مررها لعمر كمال المنطلق داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة مباشرة على يمين الحارس الجبلاوي. ويحتل أسوان المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاتحاد السكندرى والاسماعيلى.

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