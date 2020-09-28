شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى يتحدث عن مصالحة جماهير الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى أن الانتصار على الجيش سيمنحنا دفعة قوية على تحقيق مزيد من الانتصارات فى الفترة المقبلة، وأردف: "هدفنا مصالحة الجماهير التى نعلم مدى حزنها على تراجع النتائج ونتطلع لتحقيق مزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "لن نفرط فى الفرحة ،سنغلق تلك الصفحة سريعا وسنبدأ الاستعداد من الغد للقاء سموحة الصعب"، وأختتم حديثه: "اشكر الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو الذى يمنحنا ثقة كبيرة وسنقاتل من أجل تصحيح المسار سريعا".

حقق الإسماعيلي فوزاً قاتلاً على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري.

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وسجل أحمد مدبولي هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 34 في المركز الـ11 من 29 مباراة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند نفس عدد النقاط في المركز التاسع.

ويتبقى للإسماعيلي مباراة مؤجلة أمام المصري البورسعيدي من الجولة الـ19 بالدوري المصري.

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول منذ الجولة الـ25، عندما اكتسح نادي مصر برباعية نظيفة، تلتها 3 خسائر وتعادل وحيد.