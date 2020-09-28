شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يكشف دور التغييرات التي صنعت الفارق أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع أبوطالب العيسوى المدرب العام للإسماعيلى الانتصار على طلائع الجيش للروح القتالية التى اتسم بها لاعبو الفريق، وأتبع حديثه: "التغييرات ساهمت فى صنع الفارق وترجيح كفة الفريق بعد الهدف المميز الذى سجله مدبولى فى اللحظات الأخيرة"، وواصل مدرب الدراويش: "كنا الأفضل معظم فترات المباراة، علينا أن نستغل تلك الروح فى حصد انتصارات فى أكبر عدد من المباريات المقبلة".

وأتم العيسوى: "استطعنا استغلال الهجمات المرتدة فى تسجيل الخطورة والقادم أفضل إن شاء الله".

Advertisements

وحقق الإسماعيلي فوزاً قاتلاً على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدوري المصري، وسجل أحمد مدبولي هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 34 في المركز الـ11 من 29 مباراة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند نفس عدد النقاط في المركز التاسع، ويتبقى للإسماعيلي مباراة مؤجلة أمام المصري البورسعيدي من الجولة الـ19 بالدوري المصري، وحقق الإسماعيلي فوزه الأول منذ الجولة الـ25، عندما اكتسح نادي مصر برباعية نظيفة، تلتها 3 خسائر وتعادل وحيد.