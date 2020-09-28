شكرا لقرائتكم خبر عن محمود خالد شيكا يروى تفاصيل دقيقة من حادث رحيل يوسف محيى لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى محمود خالد شيكا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سابقاً تفاصيل الحادث المروع الذي تعرض له وفارق على أثره زميله يوسف محيي لاعب القلعة البيضاء الذي أعير وقتها الثنائي إلى الاتحاد السكندري.

وأكد محمود خالد شيكا خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "تمت إعارتنا قبلها بشهر ونصف وتحديدًا في نوفمبر الى نادي الاتحاد السكندري وكان من المفترض أن نبدأ في فترة الانتقالات الشتوية حتى أننا جلسنا مع بعضنا في شقة لمدة شهر ونصف".

أضاف محمود خالد شيكا: "في يوم مباراة الاتحاد السكندري ضد سموحة طلبنا من حسام حسن المدير الفني للفريق وقتها الحصول على إجازة قبل بدء المهمة رسميًا خاصة أن مشاركتنا كانت ستبدأ عقب العودة من القاهرة".

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وواصل اللاعب الشاب حديثه: "طلبت من يوسف ركوب القطار الا أنه رفض وطالبني باستقلال سيارة ميكروباص ووقتها السائق كان يسير بسرعة جنونية لدرجة ان بعض الركاب طالبوه بالهدوء والتريث الا أنه رفض حتى شعرت بعدها بيومين بالقيام من النوم دون أن أشعر بما حدث".

تابع محمود خالد شيكا أنه لم يبلغ بوفاة يوسف نهائياً وأن والدته لم ترغب في إبلاغه خوفاً عليه لأنه كان يعاني من إصابات كبيرة في العظام لكنه وقتها لم يكن يعلم أيضاً ما يعانيه من شدة الألم.

وقال: "بالطبع أنا حزين على رحيله لأنه كان صديقي المقرب في الزمالك وكنا سويا بجانب يوسف أوباما في النادي والمنتخبات المختلفة وهو ما جعلنا قريبين للغاية من بعض".