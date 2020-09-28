شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الإسماعيلى: الفوز على الطلائع نقطة انطلاقة جديدة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فوزى حارس عرين الدراويش أن الفوز الذى حققه الفريق فى مباراة اليوم هو الأغلى هذا الموسم، مشددًا على أن مباراة اليوم ستكون بمثابة نقطة إنطلاقه جديدة للفريق بعد سلسلة النتائج السلبية فى اللقاءات الماضية، وأضاف أن طلائع الجيش فريق قوي ومميز للغاية وسر تحقيق الفوز اليوم هو احترام الخصم وتصميم اللاعبين على تحقيق الثلاث نقاط بشتى الطرق.

فى النهاية وجه حارس الدراويش حديثه لجماهير الإسماعيلى فى كل مكان بأن هذا الموسم يعد استثنائى بالنسبة للجميع ولكن لاعبى الفريق تعاهدوا على تخطى هذا الموسم ثم معاودة التألق والمنافسة على جميع البطولات فى الموسم المقبل.

حقق الإسماعيلي فوزاً قاتلاً على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدوري المصري.

وسجل أحمد مدبولي هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

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ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 34 في المركز الـ11 من 29 مباراة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند نفس عدد النقاط في المركز التاسع.

ويتبقى للإسماعيلي مباراة مؤجلة أمام المصري البورسعيدي من الجولة الـ19 بالدوري المصري.

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول منذ الجولة الـ25، عندما اكتسح نادي مصر برباعية نظيفة، تلتها 3 خسائر وتعادل وحيد.